जागरण संवाददाता, वाराणसी। सुर, ताल और लोक संस्कृति के संगम 'गंगा महोत्सव' की तीसरी संध्या रविवार को पूरी तरह लोक रंगों और भक्ति के नाम रही। नमोघाट के मुक्ताकाशीय मंच पर जैसे ही लोक गायिका कल्पना पटवारी ने माइक संभाला पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कल्पना ने अपनी खनकती आवाज में छठ गीत 'दर्शन मांगी ला...' से शाम का आगाज किया। इसके बाद उन्होंने 'प्रभु प्राणनाथं, शम्भू विश्वनाथम..' (शिवाष्टकम) की ऐसी ओजपूर्ण प्रस्तुति दी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कबीर के निर्गुण को सुर देते हुए उन्होंने 'कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर...गाया तो दर्शन भी स्वर मिलाने लगे। 'हम त नैहर के बनि रसिली कि लोगवा पागल कहेला ना...' गाया तो श्रोता अपनी जगह पर झूमने लगे।

उन्होंने पारंपरिक पूर्वी और कजरी की तान छेड़ 'बाबा दिहले टिकवा सेनहुरवा...गाया। अपने चर्चित गाने 'ए गणेश के पापा' को प्रस्तुत कर दर्शकों को ऊर्जित कर दिया। लोकगीत 'हे डोला, राजा महाराजाओं का डोला...' ने भोजपुरी माटी की खुशबू बिखेर दी।

युवाओं की फरमाइश पर जब कल्पना ने 'झुमका झुलनिया हां हंसुली नथुनिया...' और 'मेहरून कलर सड़िया...' गाया, तो पंडाल में मौजूद हर शख्स थिरकने पर मजबूर हो गया। छठ के मार्मिक गीत 'काठ के रे नइयां गंगा जी के तीरवां...' के बाद उन्होंने अपनी अंतिम प्रस्तुति 'बम बम बोल रहा है काशी...' से पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया।

घाट पर जीवंत हुई ब्रज की होली तीसरी संध्या में आगरा से आईं तृप्ति नागर और उनके छह सदस्यीय समूह ने ब्रज के लोकनृत्य और संगीत की छटा बिखेरी। उन्होंने 'मेरे भोले का जयकारा गली-गली' और 'निर्मल-निर्मल नीरपाणी, मारी गंगा में महाराणी' पर मनमोहक नृत्य किया। इसके बाद 'मोरी मैया की चुनर उड़ी जाए, पवन धीरे-धीरे चलो...' की प्रस्तुति ने ब्रज की गलियों को काशी के घाट पर जीवंत कर दिया।

वनटांगिया बेटियों ने नृत्य से जीता दिल गोरखपुर से आए वनटांगिया समुदाय के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दिल जीत लिया। सुगम सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में पायल, रिद्धिमा, रिंकी और ललिता ने भोजपुरी और राजस्थानी लोकनृत्य का अनूठा संगम पेश किया। 'निक लागेले टिकुलिया गोरखपुर के', 'रेशम का रुमाल' और 'सइयां मिले लरकइयां' जैसे गीतों पर उनके सधे हुए कदमों ने दर्शकों को खूब तालियां बटोरी। गोरखपुर की जगदीश्वर प्रिया लक्ष्मी ने भी लोकनृत्य से समां बांध दिया।