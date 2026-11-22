जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। खराब मौसम के चलते रविवार को बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही अकासा एयर की फ्लाइट को वाराणसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण विमान को निर्धारित गंतव्य पर उतारने में परेशानी हुई।

इसके बाद विमान की वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान के डायवर्ट होने से यात्रियों में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति रही।

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अकासा एयर की फ्लाइट संख्या QP-1503 रविवार सुबह बेंगलुरु से 184 यात्रियों और छह क्रू मेंबर को लेकर भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई थी।

भुवनेश्वर में खराब मौसम के कारण विमान को सुबह करीब 8:36 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान को एयरपोर्ट के बे नंबर आठ पर पार्क कराया गया। मौसम में सुधार और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुबह 9:21 बजे विमान को भुवनेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया।