इंस्टाग्राम पर आनलाइन चल रहा था जुआ, वाराणसी में तीन गिरफ्तार, 50 लाख तक का लेनदेन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। साइबर पुलिस की प्रतिबिंब टीम ने गुरुवार को बड़ा आपरेशन किया। एक कमरे में छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर कई मोबाइल फोन बरामद किए।

जांच में 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन किए जाने के सुबूत मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि जुए का दायरा करोड़ों में चल रहा होगा। साइबर पुलिस देर रात तक छानबीन में जुटी रहने के कारण ठोस जानकारी नहीं दे पाई।



साइबर पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रतिबिंब पोर्टल की टीम ने छापेमारी की है। इसी टीम को साइबर फ्राड से जुड़े 19 संदिग्ध खातों की जांच में आनलाइन जुए के बारे में जानकारी मिली।

सूचना के आधार पर अकथा अंतर्गत शिव विहार कालोनी निवासी सागर सेठ के घर छापेमारी की तो वहां से सागर सेठ के अलावा मंगल कुमार व सुदीप कश्यप पकड़े गए। इनके पास से कई मोबाइल बरामद हुए। जांच में कई बैंक खाते ऐसे मिले जिनसे लाखों रुपये के लेनदेन किए गए थे।