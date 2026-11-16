वाराणसी में पैकेट बंद केक खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद चार छात्राएं बेहोश

संवाद सहयोगी, जागरण, अजीतमल (औरैया)। पैकेट बंद केक खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आगरा, मथुरा व वृंदावन घूमकर वाराणसी लौट रहे स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें चार छात्राएं तो बेहोश हो गईं। उन्होंने इटावा में जियो बीपी पेट्रोल पंप की कैंटीन से सामान खरीदा था। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में भर्ती कराया गया। कोतवाल विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि डाक्टरों ने फूड प्वाइजनिंग की बात कही है। उपचार के बाद सभी लोगों को भेज दिया गया। घटना रविवार सुबह की है।

वाराणसी के हरहुआ ब्लाक के शिवरामपुर स्थित राजेंद्र पटेल मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल की बस 11 नवंबर को शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना हुई थी। बस में 41 छात्र-छात्राओं और विद्यालय स्टाफ समेत 50 लोग सवार थे। 12 नवंबर को आगरा में ताजमहल और किले के साथ मथुरा का भ्रमण किया गया। 13 और 14 नवंबर को वृंदावन, बरसाना और गोकुल गए।

गोकुल में सभी बच्चों ने भंडारे का भोजन-प्रसाद ग्रहण किया। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे सभी वाराणसी के लिए रवाना हुए। मथुरा के रिफाइनरी स्थित जियो पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए बस रुकी थी। बच्चों ने पेट्रोल पंप पर बनी कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक और केक मंगाकर खा लिया। इटावा पहुंचने पर कानपुर हाईवे किनारे ढाबे पर केवल बस चालक अखिलेश सिंह ने खाना खाया।

यहां से कुछ दूर चलते ही शनिवार देर रात करीब दो बजे छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। औरैया में अनंतराम टोल प्लाजा के पास बस रोककर पुलिस की मदद से चारों बीमार छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अजीतमल में भर्ती कराया गया। डा. एके गुप्ता के अनुसार छात्राओं में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण थे, उपचार के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई।