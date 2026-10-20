जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी में 22,24 और 25 अक्‍टूबर को एयर शो का आयोजन क‍िया जाना है। हालांक‍ि मुख्‍य आयोजन 25 अक्‍टूबर को प्रस्‍ताव‍ित है ज‍िसमें प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी भी शाम‍िल होने आ रहे हैं। इस ल‍िहाज से 25 अक्‍टूबर का आयोजन काफी महत्‍वपूर्ण होगा। वहीं पूर्वांचल में अब कुहासे का भी मौसम है और मानसून अभी गुजरा ही है। ऐसे में कोहरा और बादल आयोजन का मजा किरक‍िरा कर सकते हैं।

हालांक‍ि एयर शो का आयोजन साफ मौसम में ही क‍िया जाता है ल‍िहाजा मौसम का साफ रहना एक महत्‍वपूर्ण फैक्‍टर है। ल‍िहाजा आयोजन के दौरान बादल या कोहरा होगा या नहीं इसको लेकर मौसम व‍िभाग की ओर सभी की न‍िगाह लगी हुई है। पूर्वांचल में हालांक‍ि यह मौसम कोहरे और कुहासे का ही होता है लेक‍िन आयोजन दोपहर में ही होना तय हुआ है।