वाराणसी में एयरशो के दौरान गंगा की लहरों पर मानेकशा और विवेकानंद बनेंगे आयोजन के जलसारथी, कमांडो की भी रहेगी तैनाती

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में आगामी 22, 24 और 25 अक्‍टूबर को आयोज‍ित होने वाले एयर शो की अंत‍िम रूपरेखा तय हो चुकी है। इस बाबत एयरफोर्स की ओर से इसकी जानकारी 21 अक्‍टूबर को साझा तौर पर जारी की जाएगी। आयोजन में जल-थल और नभ तीनों स्‍तर पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध के साथ ही आयोजन को सटीक तरीके से संचाल‍ित क‍िया जाना है।

गंगा की लहरों पर भी इस दौरान एयर फोर्स की ओर से आयोजन क‍िया जाना है, इसके ल‍िए गंगा में मानेकशा और विवेकानंद जलयान को जलसारथी के तौर पर अंत‍िम रूप से चुन ल‍िया गया है। आयोजन को लेकर जागरण को म‍िली जानकारी के अनुसार इनपर आयोजन की की प्रैक्‍ट‍िस करने के बाद सबकुछ ओके होने की बात सामने आई है। सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो गंगा की लहरों पर इन दोनों जलयानों पर भी कमांडो के उतरने का एक्‍शन देखने को म‍िलेगा।

बनारस में प्रस्तावित एयरफोर्स शो के दौरान पर्यटन विभाग की ओर से अलकनंदा क्रूजलाइन के इन दोनों बड़े जलयानों पर कमांडों के उतरने का डेमो होगा तो इन दोनों ही जलयानों पर निगरानी केंद्र भी बनाए जाने की उम्‍मीद है। इन पर एयरफोर्स के अध‍िकारी भी सक्र‍िय रहेंगे और गंगा की लहराें पर न‍िगरानी भी आयोजन की होनी है।

इन्‍हीं के माध्‍यम से गंगा में होने वाली जलीय गतिविधियों पर नजर भी रखी जाएगी। इन पर पैरा ट्रूपर कमांडो रस्‍सी के सहारे उतरने का डेमो देंगे। इसकी प्रैक्‍ट‍िस भी बीते द‍िनों 12 अक्टूबर को पैरा ट्रूपर कर चुके हैं। गंगा में नमो घाट के पास ही इन दोनों जलयानों के संचालन के लिए प्रशासन और एयरफोर्स ने संबंधित अध‍िकार‍ियों ने अलकनंदा से संपर्क कर आयोजन को फाइनल क‍िया है।