वाराणसी में गंगा किनारे निगाहें आसमान पर, नमो घाट पर एयर शो का बेसब्री से इंतजार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरें, घाटों पर उमड़ी भीड़ और आसमान की ओर टिकी हजारों निगाहें। नमो घाट पर आज भारतीय वायुसेना के एयर शो को लेकर कुछ ऐसा ही माहौल है। हवाई करतबों का प्रदर्शन शुरू होने में अभी कुछ पल बाकी हैं, लेकिन लोगों का उत्साह चरम पर है। काशी के लोग हों या बाहर से आए पर्यटक, हर कोई आसमान में भारतीय वायुसेना के विमानों की कलाबाजियां देखने के लिए बेताब है।

घाट पर मौजूद लोगों की निगाहें बार-बार आसमान की ओर उठ रही हैं। कहीं से विमान की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो लोग तुरंत उसकी दिशा में देखने लगते हैं। हाथों में मोबाइल और कैमरे लिए लोग इस खास पल को अपने साथ सहेजने के लिए तैयार हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में हवाई प्रदर्शन को करीब से देखने का उत्साह दिखाई दे रहा है।