जागरण संवाददाता, वाराणसी। मीरजापुर की पूर्व डीएम रहीं द‍िव्‍या म‍ित्‍तल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वह अपनी पार्टी बनाएंगी या क‍िसी अन्‍य दल के साथ जाएंगी यह तो तय नहीं है लेक‍िन ताजा घटनाक्रम में राजाभेया की पार्टी की ओर से प्रदेश प्रधान महासचिव जनसत्ता लोकतान्त्रिक पार्टी (राजा भैया) डा. बृजेश स‍िंंह राजावत के एक्‍स हैंडल से जारी पोस्‍टर में द‍िव्‍या म‍ि‍त्‍तल राजाभैया के साथ नजर आ रही हैं।

प्रदेश प्रधान महासचिव जनसत्ता लोकतान्त्रिक पार्टी के एक्‍स हैंडल पर ल‍िखा है क‍ि - क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा? जिस तरह पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल जी ने आज से अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने की घोषणा की है… राजनीति के कुरुक्षेत्र में स्वागत है, दिव्या मित्तल जी! IAS का अनुभव + राजा भैया जी की जमीनी पकड़ = क्या UP में नई दिशा की शुरुआत? इतिहास अवसर देता है, इबारत नेतृत्व लिखता है।