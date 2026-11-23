जागरण संवाददाता, वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर (मंगलवार) को आदिकेशव घाट से लेकर सामने घाट तक गंगा के अर्धचंद्राकार तट की दीपों के साथ ही बिजली के रंग- बिरंगे बिजली के झालरों से सजावट आलौकिक छटा बिखरेगी। इस बार 51 प्रमुख घाटों पर गंगा आरती की जाएगी। देव दीपावली महोत्सव के लिए काशी के सभी 86 घाटों पर समितियों का गठन कर समन्वय के लिए 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

यह जानकारी रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के संस्थापक व अध्यक्ष पं. नारायण गुरु ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य घाटों के अतिरिक्त गंगापार की रेती, सामने घाट और रामनगर घाट पर दीयों से सजावट की जाएगी। इसके साथ ही शहर के 102 से अधिक प्राचीन कुंडों और पोखरों पर भी देव दीपोत्सव मनाया जाएगा।