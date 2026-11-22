जागरण संवाददाता, वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा पर दशाश्वमेध घाट 51 हजार दीपों की स्वर्णिम आभा से जगमगा उठेगा। घाट को 21 कुंतल फूल-मालाओं से मनमोहक तरीके से सजाया जाएगा। बिजली के झालरों की रंग- बिरंगी रोशनी अद्भुत छटा बिखेरेगी।

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने शनिवार को कार्यालय में आयोजन को लेकर बताया कि इस वर्ष देव दीपावली वीर जवानों के शौर्य को समर्पित रहेगी। कार्यक्रम में मध्य कमान (लखनऊ) के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्र मुख्य अतिथि और सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार, ब्रिगेडियर उमेश ए परब और एयर कमोडोर सुरेंद्र मलिक सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।

कारगिल विजय की स्मृति में प्रज्वलित कार्तिक मास के 'आकाशदीप' का विधिपूर्वक समापन होगा। वहीं, अमर जवान ज्योति की अनुकृति पर पुष्पचक्र अर्पित कर 39 जीटीसी के जवान 'लास्ट पोस्ट' और 'गार्ड ऑफ ऑनर' के साथ शहीदों को सलामी देंगे। शहीद शशिकांत सिंह, सुनील कुमार व आरपीएफ कांस्टेबल महताब खान व कोलाहल यादव के परिजनों को 'भगीरथ शौर्य सम्मान' दिया जाएगा।