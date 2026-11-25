जागरण संवाददाता, (रामनगर) वाराणसी। लंका मैदान के निकट मंगलवार सुबह रामनगर पुलिस ने छापेमारी कर 199 पेटी शराब से भरी डीसीएम बरामद की। राजस्थान के जयपुर जिले के थाना सरुंड क्षेत्र के ग्राम बैसलाना निवासी 26 वर्षीय डीसीएम चालक राजेंद्र ने बताया कि शराब की पेटियां चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थीं। पुलिस ने ट्रक को सीज करने के बाद गिरफ्तार चालक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

रामनगर थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आपरेशन चक्रव्यूह के तहत लंका मैदान के निकट वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने शराब से भरी डीसीएम के लंका मैदान के पास से ही गुजरने की जानकारी दी। पुलिसकर्मी ने कुछ देर इंतजार किया तो डीसीएम आती दिख गई। पुलिस डीसीएम को रोककर उसे चेक किया तो 199 पेटियों में 2388 बोतल शराब बरामद हुई।