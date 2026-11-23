जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन आयल के बाबतपुर स्थित प्लांट में सोमवार को आपात काल और हमले की स्थिति में हालात से निबटाने की परीक्षा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान पास हो गए। हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजते ही सुरक्षा की दृष्टिगत प्लांट में चहुंओर अंधेरा (ब्लैक आउट) कर दिया गया।

इसके बाद सुरक्षाकर्मी आग की लपटों से जूझते हुए ध्वस्त इमारतों में फंसे लोगों को निकाल लाए। माक ड्रिल के समय मौजूद रहे डीएम सत्येंद्र कुमार के चेहरे पर सुकून के भाव दिखे। कुछ ऐसा कि दुस्साहस का जवाब देने में उनका तंत्र पूर्णतया सक्षम हैं। रविवार शाम छह बजे बाटलिंग प्लांट में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बरेका, पुलिस, इंडियन आयल, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन विभाग की टीमों ने आपात स्थिति में निबटने की तैयारियों का अभ्यास किया।

हमले की चेतावनी का सायरन बजा ही था कि पूरा तंत्र हरकत में आ गया। पलांट की बिजली गुल कर दी गई। हमले चेतावनी समाप्त होने के बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने छोटी आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और बड़ी आग पर बुझाने को अग्निशमन विभाग के फायर टेंडर का इस्तेमाल प्रदर्शित किया।

सिलिंडर और तेल में लगी आग बुझाने का तरीका भी बताया गया। सुरक्षाकर्मियों ने क्षतिग्रस्त इमारतों की दीवारों को काटकर लोगों को सुरक्षित निकाला। बरेका की टीम ने रस्सी से घायलों को इमारतों से उतारा और चिकित्सा टीम ने उन्हें अस्पताल भेजा।