राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी। रेलवे बोर्ड की प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट योजना बनारस रेल मंडल के स्टेशनों पर जल्द ही जल्द आकार लेगी। साथ ही यात्री पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन व सभी तरह के आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकेंगे।

वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की संख्या बढ़ने से छोटे शहरों वाले स्टेशनों पर भी प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट की जरूरत महसूस की जाने लगी है। 24 घंटे सेवा देने वाली योजना से न सिर्फ यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी, अपितु रेलवे राजस्व भी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर नामीचीन फूड कंपनियों को दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, हल्दीराम और बीकानेरवाला समेत कई कंपनियां शामिल हैं। रेल प्रशासन यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधा उपलब्ध कराने और रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के उद्देश्य से प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट की नई श्रेणी शुरू की है। इसके तहत अब रेलवे स्टेशनों पर देश-विदेश की प्रतिष्ठित फूड कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से आउटलेट खोल सकेंगी।