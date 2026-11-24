जागरण संवाददाता, वाराणसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का काशी तमिल संगमम् के पांचवें संस्करण का आयोजन इस वर्ष 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होना है। इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रह सकते हैं। प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है।

काशी तमिल सगमम् का उद्घाटन समाराेह इस बार नमो घाट पर होगा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री 28 नवंबर को बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से सीधे नमोघाट पहुंचकर काशी तमिल संगमम् में भाग लेंगे। इसके बाद वह वापस अपने दौरे पर चले जाएंगे। इस कार्यक्रम में पहले से उपराष्ट्रपति सीपी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आना प्रस्तावित है। सभी वीवीआइपी का अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है।

काशी तमिल संगमम् उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व भाषाई विरासत को जोड़ने का महत्वपूर्ण आयोजन है। इसके माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसका लगातार प्रतिवर्ष आयोजन हो रहा है।