'नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, सीधे मुख्यमंत्री पद की लूंगा शपथ', वाराणसी से अखिलेश ने भरी हुंकार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को वाराणसी दौरे के दौरान 2027 के विधान सभा चुनाव को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

वह मुख्यमंत्री तब बनते हैं, जब खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसलिए वही कदम उठाएंगे जो उनके लिए शुभ होगा। वह 2027 में सीधे लोकसभा से आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश 2012 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब कन्नौज से सांसद थे।

पदभार ग्रहण करने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देकर विधान परिषद की सदस्यता ली थी। वाराणसी की शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों पर सपा प्रत्याशियों आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव की जीत के बाद पहली बार काशी पहुंचे सपा प्रमुख ने इसे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बताया।

एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर तंज उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार और दोगुने विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार को काशी की जनता ने एमएलसी चुनाव में ‘डबल हार’ और ‘डबल जीरो’ थमाया है। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा पहले अपने 100 विधायकों के टिकट काटने की योजना बना रही थी, लेकिन इस हार के बाद 200 विधायकों के टिकट कटेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर काशी के मंत्रियों का होगा।

चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा काशी को क्योटो तो नहीं बना सकी, कम से कम उसकी तस्वीर ही लगा देती। भाजपा के जाने के बाद ही बनारस सही मायनों में मुस्कुराएगा। दोबारा सपा की सरकार बनने पर वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कराया जाएगा।