इटावा में CM योगी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला आरोपी गिरफ्तार, BJP नेताओं ने की थी शिकायत

जागरण संवाददाता, इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर से छेड़छाड़ कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में साइबर क्राइम टीम ने नगर पंचायत के ठेका सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि पीयूष टंडन के नाम से संचालित फेसबुक आइडी पर एक तस्वीर स्टेटस पर लगाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता सहित पार्टी पदाधिकारियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।