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इटावा में CM योगी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला आरोपी गिरफ्तार, BJP नेताओं ने की थी शिकायत

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Wed, 04 Nov 2026 12:29 AM (IST)

साइबर क्राइम टीम ने इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक ठेका सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया है।

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HighLights

  1. मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर पोस्ट की।

  2. साइबर क्राइम टीम ने ठेका सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया।

  3. भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर से छेड़छाड़ कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में साइबर क्राइम टीम ने नगर पंचायत के ठेका सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि पीयूष टंडन के नाम से संचालित फेसबुक आइडी पर एक तस्वीर स्टेटस पर लगाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता सहित पार्टी पदाधिकारियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।

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एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर पंचायत की ईओ सुचेता अरोड़ा ने बताया कि संबंधित ठेकेदार को लिखित सूचना देकर पीयूष को तत्काल प्रभाव से काम से हटा दिया गया है।

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