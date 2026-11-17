जागरण संवाददाता, वाराणसी। 13 नवंबर को गंगा में नाव बांधने को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब दबंगों ने एक विधवा और उसकी देवरानी के साथ मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने गंगा में बंधी महिलाओं की नाव खोलकर बीच धारा की ओर धकेल दी। पीड़िता की तहरीर पर आदमपुर पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तेलियानाला घाट पर आए दिन दबंगई की घटनाएं होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है।

तेलियानाला निवासी विधवा रेनू साहनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके परिवार में ससुर के समय से नाव संचालन का काम होता आ रहा है। उन्होंने और उनकी देवरानी संगीता साहनी ने कर्ज लेकर पुरानी नाव की मरम्मत कराई और उससे जीविकोपार्जन कर रही हैं। रेनू के अनुसार, प्रहलाद घाट निवासी रमाशंकर उर्फ गोरख और उनके बेटे आकाश व सागर आए दिन विवाद करते हैं। 13 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे तीनों ने उनकी बंधी नाव खोलकर वहां अपनी बड़ी नाव बांधने की कोशिश की।