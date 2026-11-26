जागरण संवाददाता, उन्नाव। प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना के प्रति व्यापारियों और करदाताओं को जागरूक करने के लिए गुरुवार को शुक्लागंज स्थित एक गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य कर विभाग के उपायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए पात्र व्यापारियों से इसका लाभ उठाने की अपील की।

उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के जीएसटी पूर्व बकाये पर लगने वाले ब्याज और अर्थदंड में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। योजना 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो चुकी है।

पात्र करदाता 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने में व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य कर कार्यालय उन्नाव में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। यहां करदाता योजना की पात्रता, छूट और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।