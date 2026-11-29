जागरण संवाददाता, उन्नाव। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सनातन संस्कृति को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल लगातार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सनातन संस्कृति मजबूत हो रही है। तमिलनाडु में दीपम जलाने की परंपरा को लेकर आए फैसले पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन किया।

कहा कि इससे दुनिया को संदेश मिला है कि सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है और उसकी परंपराएं जारी रहेंगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर पाठक ने कहा कि पार्टी केंद्रीय व्यवस्था से चलती है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, सभी कार्यकर्ता उसके अनुसार काम करेंगे। दिल्ली में आरएसएस की प्रस्तावित बैठक को चुनाव की तैयारी से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।