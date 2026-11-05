यूपी के उन्नाव जिले में बीमार पति को छोड़ लाखों के जेवर लेकर दामाद के साथ महिला फरार

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अजगैन क्षेत्र के एक गांव में पति की बीमारी का फायदा उठा महिला ने सास व अन्य के जमीन में गड़े जेवर निकाले और अपने एक रिश्तेदार के साथ चली गई। जानकारी पर बीमार पति व बेटा स्तब्ध रह गए। बेटे ने मां की करतूत की जानकारी एसपी को देकर कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित बेटे ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि लगभग 15 वर्ष पहले उसकी बहन राजकुमारी की हत्या बहनोई ने कर दी थी। उसके बच्चों के भविष्य के लिए मां ने तब मुकदमा नहीं दर्ज कराया था। बेटे का आरोप है कि इसके बाद मां की नजदीकियां दिवंगत बहन के पति से बढ़ गईं। पिता के विरोध के बावजूद मां अपने दामाद से मिलती रही। इस बीच 14 सितंबर को मां ने 10 बिस्वा जमीन अपने नाती के नाम कर दी।