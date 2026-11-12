भाई दूज की खुशियां मातम में बदलीं, उन्नाव में बाइक के पहिये में साड़ी का पल्लू फंसने से महिला की मौत

संवाद सहयोगी, उन्नाव। भाई दूज पर पति के साथ मायके जा रही 52 वर्षीय महिला की साड़ी का पल्लू पीछे के पहिए में फंस गया। सड़क पर गिरने व गर्दन कसने से महिला की मौत हो गई। पत्नी की सांसें थमी देख पति बदहवास हो गया। शव लेकर घर पहुंचे पति की हालत देख स्वजन कांप गए। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

पुरवा क्षेत्र के गांव बाजारखेड़ा मजरे मिर्रीकला निवासी महावीर बुधवार को अपनी पत्नी रानी को भाई दूज पर रोचना कराने बाइक से ससुराल सोहरामऊ के निबहरी गांव लेकर जा रहे थे। भल्लाफार्म-कालूखेड़ा मार्ग पर लालाखेड़ा चौराहे के पास चलती बाइक में रानी की साड़ी का पल्लो पीछे के पहिए में फंस गया। जिससे उसका गला दब गया और वह सड़क पर गिर गई।

महावीर उसे लेकर सीएचसी असोहा पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। महावीर ने बताया कि गला कसने के साथ ही सिर की गंभीर चोट पत्नी रानी की मौत का कारण बनी। शव लेकर महावीर ससुराल न जाकर घर पहुंचे तो चीत्कार मच गई।