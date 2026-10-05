उत्तर प्रदेश में गांववालों ने मगरमच्छ को बनाया 'खिलौना'! मुंह-हाथ बांधकर कंधे पर टांगा, सेल्फी भी ली

जागरण संवाददाता, उन्नाव। ग्राम पंचायत नेतुआ स्थित कान्हा गोशाला के पास शनिवार देर रात लगभग साढ़े 11 बजे धान के खेत में मगरमच्छ निकलने से अफरातफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि देर रात लगभग साढ़े 11 बजे किसान भूरेलाल खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने खेत में मगरमच्छ को देखा।

उन्होंने मगरमच्छ होने की सूचना गांव के लोगों को दी। जिसपर ग्रामीण एकत्र हो गए और साहस दिखाते हुए जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया।

इसके बाद लोगों ने मगरमच्छ के मुंह और हाथ को रस्सी से बांध दिया गया। जिससे वह हमलावर न होने पाए। देर रात मगरमच्छ को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लगी रही। लोगों ने फोटो भी खिंचाई।

गांववालों ने वन विभाग को सूचना दी

ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ने की सूचना 112 पुलिस और वन विभाग को दी। जिसपर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ वन विभाग को सौंप दिया। ग्रामीणों में अमित निषाद ने बताया कि मगरमच्छ लगभग पांच फीट लंबा रहा होगा।