PM उज्ज्वला योजना: दीपावली पर लाखों लाभार्थियों को मुफ्त सिलिंडर देने की तैयारी में यूपी सरकार, जल्द हो सकता है एलान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दीपावली पर जिले के 3.39 लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देने की तैयारी है। योजना के तहत सिलिंडर रिफिल कराने पर 300 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है। दिवाली से पहले इसकी घोषणा जल्द की जाएगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले में 3.39 लाख लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। त्योहार पर मुफ्त सिलिंडर मिलने से परिवारों को भोजन और पकवान बनाने में सहूलियत होगी तथा रिफिल का खर्च कम होगा। इससे पहले 28 फरवरी को होली से पूर्व भी योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलिंडर का लाभ दिया गया था।