जागरण संवाददाता, उन्नाव। बड़े भाई की मौत होने पर क्रिया-कर्म निपटाकर 27 दिन बाद रोजी-रोटी के लिए दिल्ली जा रहे छोटे भाई की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बड़े बेटे को खोने के गम से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि बुधवार रात ट्रेन हादसे में छोटे बेटे की मौत ने गहरा जख्म दे दिया। अयोध्या जिले के गोसाईंगंज क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी 33 वर्षीय नीरज गौड़ दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था।

सात नवंबर को उसके बड़े भाई सुनील की मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद वह गांव आया था। बुधवार को क्रिया-कर्म और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर वह गोरखधाम एक्सप्रेस से वापस दिल्ली जा रहा था। रात करीब दो बजे उन्नाव जंक्शन के आउटर के पास वह ट्रेन से नीचे गिरकर पहियों की चपेट में आ गया।

हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरपीएफ और जीआरपी ने शव को ट्रैक से हटवाकर रेल यातायात बहाल कराया। तलाशी में मिले मोबाइल से पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी रंजना और मां दयावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।