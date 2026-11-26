कानपुर नगर (समय: सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

मुख्य ओपीडी (कानपुर नगर)

मनोरोग विभाग डा. शिखा सिंह, डा. कार्तिका चावला

नाक, कान और गला रोग विभाग डा. निशांत सौरभ सक्सेना

मेडिसिन विभाग डा. आरके वर्मा, डा. एसके गौतम और डा. सौरभ अग्रवाल

त्वचा रोग विभाग डा. डीपी शिवहरे

बाल रोग विभाग डा. यशवंत राव, डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डा. शिशिर धर

नेत्र रोग विभाग डा. नम्रता पटेल

सर्जरी विभाग डा. श्रद्धा वर्मा, डा. जीडी यादव, डा. आरके सिंह, डा. मनोज सोनकर, डा. उदित पटेल

हड्डी रोग विभाग डा. चेतन सिंह, डा. दिव्यानंद पांडेय

जीएसवीएसएस पीजीआई

न्यूरोलाजी विभाग डा. आलोक वर्मा, डा. अमित चंद्रा, डा. सद्दाम अहमद

न्यूरोसर्जरी विभाग डा. मनीष सिंह, डा. आंचल दत्ता, डा. इला कात्यायन, डा. अभिषेक गुप्ता

गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. विनय कुमार

यूरोलाजी विभाग डा. अनिल वैद

नेफ्रोलाजी विभाग डा. युवराज गुलाटी

पेन मेडिसिन विभाग डा. नेहा कुमार

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. रामकिशोर, डा. अशोक वर्मा, डा. आरके सिंह

सर्जन डा. वीकेएस कटियार

ईएनटी डा. प्रवीन सक्सेना, डा. महेश

नेत्र रोग विभाग डा. आरए मिर्जा

आर्थोपेडिक डा. राजेश बाजपेई, डा. राजेश कटियार

बाल रोग डा. कैलाश, डा. आरएस यादव

त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर

मनोरोग डा. चिरंजीव

हृदय रोग संस्थान

मेडिसिन विभाग डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश शर्मा, डा. कुमार हिमांशु

कार्डियक सर्जरी विभाग डा. नीरज त्रिपाठी (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2:00 से शाम 6:00 बजे तक)

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. संजय वर्मा

कांशीराम चिकित्सालय

जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल

नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन

नाक, कान और गला डा. अतुल सचान

आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

बाल रोग डा. सतीश कुमार

पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज

होम्योपैथिक चिकित्सक डा. सुशील दुबे, डा. विकास तिवारी, डा. नीलम, डा. रोहित सिंह, डा. प्रियंका, डा. नीता जैन

हमीरपुर - जिला अस्पताल (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

कमरा नंबर 07 (त्वचा रोग) डा. अतुल वर्मा

कमरा नंबर 08 (हड्डी रोग) डा. ब्रम्हप्रकाश सचान

कमरा नंबर 101 (जनरल सर्जरी) डा. महेंद्र सिंह

कमरा नंबर 102 (फिजीशियन) डा. परमेंद्र प्रजापति

कमरा नंबर 114 (जनरल ओपीडी) डा. मोहित

कमरा नंबर 115 (नाक, कान व गला) डा. विकास यादव

कमरा नंबर 116 (दंत रोग) डा. जीतेंद्र सचान व डा. सुनीता

कमरा नंबर 120 (नेत्र रोग) डा. एके सिंह

कमरा नंबर 126 (बाल रोग) डा. आशुतोष निरंजन

महोबा - जिला अस्पताल (सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

मनोरोग विभाग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता

नाक, कान, और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत

मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर

बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद

सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार

हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र

नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय

सीएमएस मोबाइल नंबर 9648537714

कन्नौज (समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा (सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268)

जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह

जनरल सर्जरी डा. इमरान अली

अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी

बाल रोग डा. मनाली तिवारी व डा. सोनेंद्र कुमार

प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला व डा. मीनाक्षी शुकला

नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार

मानसिक रोग डा. विवेक कुमार

दंत रोग डा. हर्षिता गौतम

नेत्र रोग डा. जटाशंकर व डा. करिश्मा

त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल

जिला अस्पताल, जसौली (सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303)

कक्ष 2 - हड्डी रोग डा. सूरज कुमार

कक्ष 3 व 4 - फिजीशियन डा. चितरंजन (कक्ष 3), डा. निकेतन सक्सेना (कक्ष 4)

कक्ष 12 - ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार

कक्ष 13 - बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार

कक्ष 19 - दंत रोग डा. अरविंद

कक्ष 20 - नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम

कक्ष 26 - सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद

कक्ष 27 - मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार

कक्ष 28 - फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने

महिला विंग (जिला अस्पताल, जसौली)

कक्ष 2 - फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव

कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि

चित्रकूट - जिला अस्पताल (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर

फिजिशियन डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत

जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार

बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रबल प्रताप सिंह

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता मिश्रा

दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल

गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार 8005192745

उरई (समय: सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक)

जिला चिकित्सालय (सीएमएस: 9415532973)

सर्जरी विभाग डा. केपी सिंह

बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल

अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा

जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. शिवेंद्र सिंह

दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह

जिला नेत्र चिकित्सालय

नेत्र विभाग डा. एके पांडेय

राजकीय मेडिकल कॉलेज, उरई (सीएमएस: 9454369390)

जनरल मेडिसिन डा. जीतम सिंह

अस्थि रोग विभाग डा. अश्विन कुमार

सर्जरी विभाग डा. नीरज सिंह राजपूत

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. शिल्पा यादव

बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार

मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान

दंत रोग विभाग डा. हिना रहमान

नेत्र रोग विभाग डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह

चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा

टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातरिया

औरैया - जिला संयुक्त चिकित्सालय (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार

चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई

बाल रोग / मनोरोग नहीं

हड्डी रोग / जनरल सर्जन नहीं

इटावा (समय: प्रातः 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

जनरल मेडिसिन एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत

श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत

बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव

जनरल सर्जन ओपीडी डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता

दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया

नाक, कान, गला रोग ओपीडी सर्जन डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी

उ.प्र. आयुर्विज्ञान विवि सैफई अस्पताल

नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रीतू गुप्ता

जनरल मेडिसिन डा. पंकज कुमार, डा. सुशील कुमार यादव

जनरल सर्जरी डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा

न्यूरोलाजी डा. अनीता

स्त्री रोग डा. प्रगति द्विवेदी, डा. शिल्पी

नेत्र रोग डा. अहमद हुसैन

हड्डी रोग डा. सुनील कुमार, डा. राजीव कुमार, डा. हरीश कुमार

बाल रोग विभाग डा. रमेश चंद्र

कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा

बांदा (जिला अस्पताल: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

जिला अस्पताल (बांदा)

रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार

सर्जन डा. रामेंद्र कुमार

फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता

बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता व डा. अशोक राजपूत

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह

मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता

दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे

रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल (सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 तक)

मेडिसिन विभाग डा. आकिव फारूकी

सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार

बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि

चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान

अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा

ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव

नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव

मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह

टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह

दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता

फर्रुखाबाद - डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल (सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी

फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा

बाल रोग विशेषज्ञ डा. अनूप दीक्षित

हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा

नाक, कान व गला विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार

चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा

पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह

माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

फतेहपुर (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक)

मेडिकल कॉलेज

मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम

नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका

हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय

बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल

नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव

त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान

फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे

कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता

मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

जिला अस्पताल (फतेहपुर)

जरनल सर्जन डा. संतोष

जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा

नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन

वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना

फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह

बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन

चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान

कानपुर देहात - मेडिकल कॉलेज (सुबह 08:00 से 2:00 बजे तक)

मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह

नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू

हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम

बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता

नेत्र रोग डा. जयवर्धन

त्वचा रोग डा. प्रसून सचान

मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी

सर्जरी डा. जसवीर

दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

शिकायत नंबर 9506502480

उन्नाव (समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

जिला पुरुष अस्पताल

नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी

मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह, डा. वैभव त्रिपाठी

बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवास्तव

नेत्ररोग विभाग डा. संजीव कुमार, फैजल जुबेर

सर्जरी विभाग (सर्जन) डा. वीसी पांडेय

चेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री

हड्डी रोग विभाग डा. मनोज सिंह, डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. विकास सचान

त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव

दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार

एनसीडी / फीवर क्लीनिक एनसीडी: डा. अमित तिवारी | फीवर: डा. सत्येंद्र

जिला महिला अस्पताल (उन्नाव)