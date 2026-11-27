संवाद सूत्र, उन्नाव। ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा। जिससे आवागमन करने वाले हजारों लोगों को सुविधा मिल सकें। संपर्क मार्ग लगभग 2200 मीटर सीसी मार्ग बनाया जाएगा। जिससे लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।

कच्चे संपर्क मार्ग से आवागमन कर रहे हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन करने वाले लोग काफी लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। जिससे उनका काफी समय भी बर्बाद हो रहा था और वर्षा के समय सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही थी।