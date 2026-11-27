जागरण संवाददाता, फतेहपुर। सड़क पर उड़ती धूल से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नगर पालिका ने कमर कस ली है। नगर पालिका के द्वारा 40 लाख रुपये कीमत की स्मोक गन मशीन खरीदी गई है। इस मशीन की तेज धार से डिवाइडर और फुटपाथ पर जमा धूल को हटाने का काम किया जाएगा। खास बात यह है कि धरती की कोख खाली न हो इसके लिए इसमें प्रयोग किया जाने वाला पानी शहर के तालाबों का होगा।

सदर पालिका के 34 वार्डों के आने जाने के उपयोग में आने वाली मुख्य सड़कें अब चकाचक दिखेंगी। धूल के गुबार का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में फुटपाथ और डिवाइडर के किनारे मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं और हल्की सी हवा लगने पर धूल के गुबार के रूप में राहगीरों को परेशान करते हैं।

विभाग की किरकिरी होने के बाद नगर पालिका ने गंदगी को हटाने की मुहिम छेड़ दी है। 40 लाख रुपये की स्मोक गन मशीन से सूखी मिट्टी को हटाने का काम शुरू किया गया है। अधिशासी अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि मशीन का उपयोग शुरू कर दिया गया है। सड़क के फुटपाथ और डिवाइडर की दीवारों पर गंदगी टिकने नहीं पाएगी।