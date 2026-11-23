उन्नाव में सफाईकर्मी को बेकाबू कार ने मारी टक्कर, कचहरी पुल से 20 फीट नीचे गिरा सूरज; हालत गंभीर
उन्नाव के कचहरी पुल पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से सफाईकर्मी सूरज 20 फीट नीचे गिर गया।
HighLights
सफाईकर्मी सूरज कार की टक्कर से पुल से गिरा।
कूड़ा गाड़ी चालक शिवम को भी बेरहमी से पीटा गया।
दोनों घायल कर्मचारियों को जिला अस्पताल से रेफर किया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। कचहरी पुल पर शनिवार रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से नगर पालिका का सफाईकर्मी सूरज करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के बाद कूड़ा गाड़ी के चालक ने विरोध किया तो कार सवारों ने उसे भी बेरहमी से पीट दिया। मारपीट और हादसे में घायल दोनों कर्मचारियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया।
नगर पालिका के सफाईकर्मी सूरज और रामनगर निवासी कूड़ा गाड़ी चालक शिवम राजपूत रविवार रात लगभग 11 बजे कचहरी पुल पर सफाई कर रहे थे। इसी दौरान ईको स्पोर्ट कार (यूपी 78 ईजे 9240) ने सूरज को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सूरज पुल से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। साथी कर्मचारी शिवम ने कार सवारों की इस हरकत का विरोध किया तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया।
आरोप है कि कार सवारों ने शिवम को बेरहमी से पीटा। घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। घटना से नगर पालिका कर्मचारियों में आक्रोश है। हादसे के बाद कार सवार भाग निकले। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है कार नंबर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।