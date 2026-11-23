जागरण संवाददाता, उन्नाव। कचहरी पुल पर शनिवार रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से नगर पालिका का सफाईकर्मी सूरज करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के बाद कूड़ा गाड़ी के चालक ने विरोध किया तो कार सवारों ने उसे भी बेरहमी से पीट दिया। मारपीट और हादसे में घायल दोनों कर्मचारियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया।

नगर पालिका के सफाईकर्मी सूरज और रामनगर निवासी कूड़ा गाड़ी चालक शिवम राजपूत रविवार रात लगभग 11 बजे कचहरी पुल पर सफाई कर रहे थे। इसी दौरान ईको स्पोर्ट कार (यूपी 78 ईजे 9240) ने सूरज को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सूरज पुल से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। साथी कर्मचारी शिवम ने कार सवारों की इस हरकत का विरोध किया तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया।