जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में शनिवार की देर रात दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गांव में फंसे डंपर को निकालने के लिए बुलाई गई हाइड्रा मशीन की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

जानकारी के अनुसार, जगदीशपुर गांव में एक डंपर कहीं फंस गया था। उसे बाहर निकालने के लिए हाइड्रा मशीन बुलाई गई थी। डंपर को निकालने के बाद हाइड्रा मशीन पियरियां की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जगदीशपुर गांव में अचानक हाइड्रा असंतुलित हो गई और उसकी चपेट में 50 वर्षीय सोहन प्रसाद राजभर पुत्र स्व. केशव प्रसाद राजभर आ गए।

वह उभांव थाना क्षेत्र के चौकियां मोड़ के निवासी थे। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फेफना थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।