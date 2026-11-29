जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के एक मुहल्ले की 16 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव दफनाने के मामले में रविवार को पीड़ित मां का आक्रोश फूट पड़ा। सुनवाई न होने से आहत महिला साकेत धाम पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के काफिले के सामने लेट गई। उप मुख्यमंत्री ने महिला को उठाया और उसका मोबाइल नंबर लेकर लखनऊ बुलाने व समस्या के निस्तारण का भरोसा दिया।

पीड़ित मां का आरोप है कि बेटी की हत्या के आरोपितों के आश्रम की 12 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक बुलडोजर चलाकर जमीन खाली नहीं कराई। बेटी की हत्या के बाद प्रशासन ने 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और आवास समेत अन्य मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था। महिला ने आरोप लगाया कि अब तक उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा उसकी सुरक्षा में दिन में चार और रात में तीन पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जो उसे कहीं आने-जाने नहीं देते। स्थानीय प्रशासन और पुलिस उसकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दे रही है।