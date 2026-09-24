उन्नाव में निजी क्लीनिक की लापरवाही से नवजात की मौत, परिजनों ने की शिकायत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बांगरमऊ नगर के एक निजी क्लीनिक में प्रसव के दौरान नवजात बच्ची को गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। नवजात बच्ची की मां ने क्लीनिक संचालक पर लापरवाही का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज करने की मांग है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

बांगरमऊ के पूर्विया टोला निवासी आरिफ ने 20 सितंबर की रात प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी शबा को नगर के नानामऊ मार्ग स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। आरिफ ने बताया कि क्लीनिक में प्रसव के दौरान हालत बिगड़ने पर वह पत्नी को निर्मला अस्पताल ले गया, जहां आपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया।