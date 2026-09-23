OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 24 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

कानपुर — आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

एलएलआर अस्पताल मेडिसिन: डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता

मनोरोग: डा. धनंजय चौधरी

नाक-कान-गला: डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल

त्वचा: डा. श्वेतांक

बाल रोग: डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग: डा. अशरफउल्ला

नेत्र रोग: डा. सुरभि अग्रवाल

सर्जरी: डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी

हड्डी रोग: डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी

जीएसवीएसएस पीजीआइ नेफ्रोलाजी: डा. समीर गोविल

न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम

न्यूरोसर्जरी: डा. इला कात्यायन

गैस्ट्रो: डा. ध्रुव ठाकुर

इंडोक्राइनोलाजी: डा. सौरभ अग्रवाल

यूरोलाजी: डा. राकेश गुप्ता

पेन मेडिसिन: डा. नेहा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल फिजिशियन: डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह

सर्जन: डा. राजेश अग्रवाल

ईएनटी: डा. राजेश वर्मा

नेत्र: डा. रिजवान अहमद

दंत: डा. अवनीश गुप्ता

आर्थोपेडिक: डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार

बाल रोग: डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव

त्वचा: डा. अरुण सिंघल

मनोरोग: डा. आरती

हृदय रोग संस्थान कार्डियोलाजी मेडिसिन: डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान

कार्डियोलाजी सर्जरी: डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश — शाम 4 से 6 बजे

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग विशेषज्ञ: डा. आनंद कुमार

कांशीराम चिकित्सालय जनरल सर्जरी: डा. वसंत लाल

नेत्र: डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन

नाक-कान-गला: डा. अतुल सचान

आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

चित्रकूट — जिला अस्पताल ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जिला अस्पताल जनरल सर्जन: डा. साकिब अनवर

फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार

नाक-कान-गला: डा. राम नरेश राजपूत

जनरल फिजिशियन: डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार

बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता

नेत्र: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार

हड्डी रोग: डा. प्रबल प्रताप सिंह

स्त्री रोग: डा. श्वेता मिश्रा

दंत रोग: डा. राजीव पाल

गैर संचारी रोग: डा. भास्कर सिंह

सीएमएस: डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745

इटावा — ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल जनरल मेडिसिन: डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत

श्वसन: डा. विकास राजपूत

बाल रोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव

जनरल सर्जरी: डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह

दंत रोग: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया

ईएनटी: डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

आयुर्विज्ञान विवि. सैफई जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी: डा. नीलै त्रिपाठी

कार्डियोलाजी: डा. सुभाष चंद्रा

सीवीटीएस: डा. वरुण सिसोदिया

चर्म रोग: डा. स्वेता एस. कुमार

ईएनटी: डा. कंचन चौधरी

जनरल मेडिसिन: डा. ग्रंथ कुमार

जनरल सर्जरी: डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा

न्यूरोलाजी: प्रो. डा. रमाकांत यादव

स्त्री रोग: डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह

नेत्र: डा. बृजेश सिंह

हड्डी रोग: डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत

बाल रोग: डा. मुनीबा आलिम

कैंसर: डा. प्रभा वर्मा

कन्नौज — राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

राजकीय मेडिकल कालेज जनरल मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह

जनरल सर्जरी: डा. निखिल गुप्ता (यूरोलाजिस्ट)

अस्थि: डा. प्रेम बाजपेई

बाल रोग: डा. सोनेंद्र कमार

प्रसूति रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. शिखा भारती

ईएनटी: डा. नितिन कुमार

मानसिक रोग: डा. अम्ब्रीश मिश्रा

दंत रोग: डा. हर्षिता गौतम

नेत्र: डा. करिश्मा

त्वचा: डा. गौरव पालीवाल

सीएमएस: डा. दिलीप सिंह — 9415487268

जिला अस्पताल, जसौली हड्डी रोग: डा. सूरज कुमार

फिजीशियन: डा. चितरंजन, डा. भूपेश कुमार पपने

ईएनटी: डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार

बाल रोग: डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार

दंत: डा. अरविंद

नेत्र: डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम

सर्जन: डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद

मनोरोग: डा. स्वाति कटियार

महिला विंग: डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि

सीएमएस: डा. गोपाल नारायण द्विवेदी — 9454455303

उन्नाव — आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जिला पुरुष अस्पताल ईएनटी: डा. निरुपम अवस्थी

मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह

बाल रोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव

नेत्र: डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर

सर्जरी: डा. संजय वर्मा

हड्डी रोग: डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया

त्वचा: डा. प्रियंका श्रीवास्तव

दंत: डा. अमरेश कुमार

एनसीडी: डा. अमित तिवारी

फीवर क्लीनिक: डा. सत्येंद्र

जिला महिला अस्पताल स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. सुनीता

सीएमओ: 8005192700

सीएमएस पुरुष: 8005192800

सीएमएस महिला: 8318233993

औरैया — जिला अस्पताल

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जिला अस्पताल बाल रोग: डा. विनोद कुमार

चेस्ट: डा. अवधेश कटियार

नेत्र: डा. राम प्रकाश

स्त्री रोग: डा. मंजू सचान

दंत: डा. मोहित गहोई

नाक-कान-गला: नहीं

मनोरोग: नहीं

हड्डी रोग: नहीं

जनरल सर्जन: नहीं

बांदा — आज की ओपीडी

जिला अस्पताल समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार

सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार

जनरल सर्जन: डा. प्रतीक्षा गुप्ता

फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल

ईएनटी: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता

बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत

नेत्र: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा

हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया

स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह

मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता

दंत: डा. प्रसून खरे

रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज समय: सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक

मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी

सर्जरी: डा. संजय कुमार

बाल रोग: डा. अनीता अग्रहरि

चर्म रोग: डा. कुंदन चौहान

अस्थि: डा. मनोज वर्मा

ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव

नेत्र: डा. आकाश श्रीवास्तव

मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह

टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह

दंत: डा. निधि गुप्ता

हमीरपुर — जिला अस्पताल

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जिला अस्पताल कमरा 07 — त्वचा: डा. अतुल वर्मा

कमरा 08 — हड्डी: डा. ब्रम्हप्रकाश सचान

कमरा 101 — जनरल सर्जरी: डा. महेंद्र सिंह

कमरा 102 — फिजीशियन: डा. परमेंद्र प्रजापति

कमरा 114 — जनरल ओपीडी: डा. मोहित

कमरा 115 — ईएनटी: डा. विकास यादव

कमरा 116 — दंत: डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता

कमरा 120 — नेत्र: डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह

कमरा 126 — बाल रोग: डा. आशुतोष निरंजन

महोबा — जिला अस्पताल

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जिला अस्पताल मनोरोग: काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता

ईएनटी: डा. नरेंद्र राजपूत

मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर

बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद

सर्जन: डा. राहुल कुमार

हड्डी रोग: डा. हेमेंद्र

नेत्र: डा. डीके राय

उरई — आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

जिला चिकित्सालय अस्थि: डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी

सर्जरी: डा. रंजीत परिहार

बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल

जनरल मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा

दंत: डा. गरिमा तिवारी

ईएनटी: डा. बीपी सिंह

नेत्र चिकित्सालय: डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा

सीएमएस: 9415532973

राजकीय मेडिकल कालेज जनरल मेडिसिन: डा. कुलदीप

अस्थि: डा. अश्विन कुमार

सर्जरी: डा. शांतनु मिश्रा

प्रसूति एवं स्त्री रोग: डा. प्रीति राजपूत

बाल रोग: डा. छवि जायसवाल

मनोरोग: डा. आशीष कुमार

दंत: डा. मदन मोहन निरंजन

नेत्र: डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला

ईएनटी: डा. रतिभान सिंह, डा. रवींद्र राजपूत

चर्म रोग: डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह

टीबी एंड चेस्ट: डा. सुनील कुमार निखर

सीएमएस: 9454369390

फतेहपुर — आज की ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

मेडिकल कालेज मेडिसिन: डा. संतोष कुमार, शुभम

नाक-कान-गला: डा. तरुण, डा. अभिनव

स्त्री एवं प्रसूति: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका

हड्डी: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय

बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल

नेत्र: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव

त्वचा: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान

फुफ्फुसीय चिकित्सा: डा. साक्षी दुबे

कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता

मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

जिला अस्पताल जरनल सर्जन: डा. संतोष

जरनल फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा

ईएनटी: डा. अभिनव, डा. नवीन

वरिष्ठ परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना

फिजीशियन: डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह

बाल रोग: डा. मूलचंद

नेत्र: डा. आदर्श

हड्डी: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन

चर्म: डा. सोनम सचान

कानपुर देहात — ओपीडी

समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक