OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 24 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
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HighLights
कानपुर सहित 13 जिलों की ओपीडी सूची जारी की गई
सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध
अधिकांश ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
जागरण संवाददाता, कानपुर। 24 सितंबर गुरुवार की ओपीडी में कानपुर समेत आसपास के जिलों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी रहेगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में अलग-अलग विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे।
वहीं इटावा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, उन्नाव, उरई, फतेहपुर, औरैया, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और कन्नौज में भी ओपीडी का संचालन होगा। अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में सेवाएं सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक रहेंगी। मरीज संबंधित अस्पताल में निर्धारित विभाग और डॉक्टर के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। कन्नौज में मेडिकल कालेज के साथ जिला अस्पताल की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ओपीडी समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।
|जिला / अस्पताल
|विभाग / डॉक्टर
|कानपुर — आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन: डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
मनोरोग: डा. धनंजय चौधरी
नाक-कान-गला: डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
त्वचा: डा. श्वेतांक
बाल रोग: डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग: डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग: डा. सुरभि अग्रवाल
सर्जरी: डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
हड्डी रोग: डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी: डा. समीर गोविल
न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
न्यूरोसर्जरी: डा. इला कात्यायन
गैस्ट्रो: डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी: डा. सौरभ अग्रवाल
यूरोलाजी: डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन: डा. नेहा अग्रवाल
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन: डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
सर्जन: डा. राजेश अग्रवाल
ईएनटी: डा. राजेश वर्मा
नेत्र: डा. रिजवान अहमद
दंत: डा. अवनीश गुप्ता
आर्थोपेडिक: डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
बाल रोग: डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
त्वचा: डा. अरुण सिंघल
मनोरोग: डा. आरती
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन: डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियोलाजी सर्जरी: डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश — शाम 4 से 6 बजे
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ: डा. आनंद कुमार
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी: डा. वसंत लाल
नेत्र: डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
नाक-कान-गला: डा. अतुल सचान
आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|चित्रकूट — जिला अस्पताल ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन: डा. साकिब अनवर
फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक-कान-गला: डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन: डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग: डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग: डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग: डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग: डा. भास्कर सिंह
सीएमएस: डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745
|इटावा — ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन: डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
श्वसन: डा. विकास राजपूत
बाल रोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जरी: डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंत रोग: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
ईएनटी: डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|आयुर्विज्ञान विवि. सैफई
|जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी: डा. नीलै त्रिपाठी
कार्डियोलाजी: डा. सुभाष चंद्रा
सीवीटीएस: डा. वरुण सिसोदिया
चर्म रोग: डा. स्वेता एस. कुमार
ईएनटी: डा. कंचन चौधरी
जनरल मेडिसिन: डा. ग्रंथ कुमार
जनरल सर्जरी: डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा
न्यूरोलाजी: प्रो. डा. रमाकांत यादव
स्त्री रोग: डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह
नेत्र: डा. बृजेश सिंह
हड्डी रोग: डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत
बाल रोग: डा. मुनीबा आलिम
कैंसर: डा. प्रभा वर्मा
|कन्नौज — राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|राजकीय मेडिकल कालेज
|जनरल मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी: डा. निखिल गुप्ता (यूरोलाजिस्ट)
अस्थि: डा. प्रेम बाजपेई
बाल रोग: डा. सोनेंद्र कमार
प्रसूति रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. शिखा भारती
ईएनटी: डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग: डा. अम्ब्रीश मिश्रा
दंत रोग: डा. हर्षिता गौतम
नेत्र: डा. करिश्मा
त्वचा: डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस: डा. दिलीप सिंह — 9415487268
|जिला अस्पताल, जसौली
|हड्डी रोग: डा. सूरज कुमार
फिजीशियन: डा. चितरंजन, डा. भूपेश कुमार पपने
ईएनटी: डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
बाल रोग: डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
दंत: डा. अरविंद
नेत्र: डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
सर्जन: डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
मनोरोग: डा. स्वाति कटियार
महिला विंग: डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस: डा. गोपाल नारायण द्विवेदी — 9454455303
|उन्नाव — आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|जिला पुरुष अस्पताल
|ईएनटी: डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र: डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
सर्जरी: डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग: डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया
त्वचा: डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत: डा. अमरेश कुमार
एनसीडी: डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक: डा. सत्येंद्र
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. सुनीता
सीएमओ: 8005192700
सीएमएस पुरुष: 8005192800
सीएमएस महिला: 8318233993
|औरैया — जिला अस्पताल
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|जिला अस्पताल
|बाल रोग: डा. विनोद कुमार
चेस्ट: डा. अवधेश कटियार
नेत्र: डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग: डा. मंजू सचान
दंत: डा. मोहित गहोई
नाक-कान-गला: नहीं
मनोरोग: नहीं
हड्डी रोग: नहीं
जनरल सर्जन: नहीं
|बांदा — आज की ओपीडी
|जिला अस्पताल
|समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार
सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन: डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
ईएनटी: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह
मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता
दंत: डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज
|समय: सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी
सर्जरी: डा. संजय कुमार
बाल रोग: डा. अनीता अग्रहरि
चर्म रोग: डा. कुंदन चौहान
अस्थि: डा. मनोज वर्मा
ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव
नेत्र: डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह
दंत: डा. निधि गुप्ता
|हमीरपुर — जिला अस्पताल
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|जिला अस्पताल
|कमरा 07 — त्वचा: डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 — हड्डी: डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
कमरा 101 — जनरल सर्जरी: डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 — फिजीशियन: डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 — जनरल ओपीडी: डा. मोहित
कमरा 115 — ईएनटी: डा. विकास यादव
कमरा 116 — दंत: डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 — नेत्र: डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 — बाल रोग: डा. आशुतोष निरंजन
|महोबा — जिला अस्पताल
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|जिला अस्पताल
|मनोरोग: काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
ईएनटी: डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन: डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग: डा. हेमेंद्र
नेत्र: डा. डीके राय
|उरई — आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|जिला चिकित्सालय
|अस्थि: डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी: डा. रंजीत परिहार
बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत: डा. गरिमा तिवारी
ईएनटी: डा. बीपी सिंह
नेत्र चिकित्सालय: डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
सीएमएस: 9415532973
|राजकीय मेडिकल कालेज
|जनरल मेडिसिन: डा. कुलदीप
अस्थि: डा. अश्विन कुमार
सर्जरी: डा. शांतनु मिश्रा
प्रसूति एवं स्त्री रोग: डा. प्रीति राजपूत
बाल रोग: डा. छवि जायसवाल
मनोरोग: डा. आशीष कुमार
दंत: डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र: डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
ईएनटी: डा. रतिभान सिंह, डा. रवींद्र राजपूत
चर्म रोग: डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
टीबी एंड चेस्ट: डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस: 9454369390
|फतेहपुर — आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन: डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक-कान-गला: डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा: डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|जरनल सर्जन: डा. संतोष
जरनल फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
ईएनटी: डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन: डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
बाल रोग: डा. मूलचंद
नेत्र: डा. आदर्श
हड्डी: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म: डा. सोनम सचान
|कानपुर देहात — ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक-कान-गला: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति: डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
हड्डी: डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र: डा. जयवर्धन
त्वचा: डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा: डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी: डा. जसवीर
दंत: डा. रूबी द्विवेदी
शिकायत नंबर: 9506502480