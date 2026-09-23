उन्नाव में दो साइबर ठगी में 12.31 लाख पार, फोनपे से गेमिंग एप तक जाल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। साइबर ठगों ने दो अलग-अलग लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके खातों से 12 लाख 31 हजार 52 रुपये पार कर दिए। बारासगवर में फोन-पे से भुगतान के प्रयास के दौरान खाते से रकम निकलती रही, जबकि माखी में वाट्सएप के जरिए आनलाइन गेमिंग एप में रुपये लगाने का झांसा देकर युवक और उसके दोस्त के खातों से रकम ट्रांसफर करा ली गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

बारासगवर क्षेत्र के नारायणदास खेड़ा निवासी श्री राम बाइक ठीक कराने के दौरान फोन-पे से भुगतान कर रहे थे। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने फोन-पे की हिस्ट्री चेक की तो सन्न गए। पता चला कि एक से सात सितंबर के बीच उनके बैंक खाते से कई बार में 6 लाख 75 हजार 887 रुपये अनाधिकृत रूप से ट्रांसफर किए गए। उन्होंने तत्काल पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू की है।