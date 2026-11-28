जागरण संवाददाता, उन्नाव। मोहान विधानसभा के अंतर्गत औरास कस्बे समेत तीन दर्जन गांवों और छह जनपदों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने जा रही है। सई नदी पर बने 56 वर्ष पुराने जर्जर पुल की जगह नया सेतु बनाया जाएगा। इससे लगभग 10 लाख आबादी को लाभ होगा। नया पुल मौजूदा पुल से 50 से 200 मीटर दूर बनेगा। दैनिक जागरण जून 2018 से इस जनसमस्या को समय-समय पर प्रकाशित करता रहा है।

उन्नाव जिले के संडीला–चकलवंशी–चौबेपुर मार्ग (एसएच-166) पर किलोमीटर 18 में सई नदी पर नए सेतु के निर्माण को शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। परियोजना की कुल लागत 15.146 करोड़ रुपये है। फिलहाल इसके लिए 7.573 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

जर्जर हो चुका है पुराना पुल नए पुल से क्षेत्रवासियों का आवागमन सुगम होगा और व्यापार, संपर्क तथा विकास की संभावनाओं को गति मिलेगी। संडीला-चकलवंशी मार्ग पर औरास के पास बना पुराना पुल जर्जर हो चुका है। लोक निर्माण विभाग कई बार इसकी मरम्मत कर चुका है। पुल की मरम्मत और नए पुल के निर्माण की मांग भी कई बार उठाई गई थी।

लखनऊ-हरदोई और गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के साथ औरास, संडीला और सीतापुर में मौरंग मंडी होने के कारण बड़ी संख्या में ट्रक और डंपर इस पुल से गुजरते हैं। इनमें ओवरलोड वाहन भी शामिल हैं। भारी वाहनों की आवाजाही ने पुल की हालत और खराब कर दी है।