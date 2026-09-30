उन्नाव में छठवें दिन धान के खेत में मिला लापता किसान का शव, कुत्ते नोच रहे थे बॉडी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मवेशी चराने निकला 55 वर्षीय किसान लापता हो गया था। छठवें दिन बुधवार सुबह गांव के बाहर धान के खेत में उसका शव पड़ा मिला। शरीर को नोच रहे कुत्तों को देख मवेशी चराने गए लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव की पहचान करा पोस्टमार्टम को भेजने की कोशिश की।

स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव उठाने से रोक दिया। कोतवाल के आश्वासन के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। स्वजन ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। बांगरमऊ के गुलरिहा गांव निवासी 55 वर्षीय शिवमंगल 25 सितंबर को मवेशी चराने खेत की ओर गए थे। शाम तक घर नहीं लौटे तो स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई। बुधवार तड़के मितानपुरवा गांव के कुछ लोग खेतों की ओर गए थे।