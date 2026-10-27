Unnao News: 4 साल की बेटी को लेकर मायके चली गई पत्नी, लौटी नहीं तो परेशान होकर पति ने दे दी जान

संवाद सहयोगी, पुरवा(उन्नाव)। पत्नी के तीन माह पूर्व मायके चले जाने के बाद से मानसिक रूप से परेशान 35 वर्षीय युवक ने सोमवार रात फंदे से लटक कर जान दे दी। स्वजन उसे घर के बरामदे में सोया समझ रहे थे। रात लगभग दो बजे उसकी मां गायत्री ने उसे छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका देखा। उनकी चीख सुनकर अन्य परिजन भी बाहर आ गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



कस्बे के मुहल्ला पश्चिमटोला निवासी बसंती का 35 वर्षीय बेटा सूरज उर्फ छोटू ड्राइवरी करता था। सोमवार रात बरामदे में लेटा था। रात लगभग दो बजे मां गायत्री लघु शंका के लिए उठी तो बेटे को छत पर लगे कुंडे में दुपट्टे के सहारे लटका देख चीख पड़ी। शोर सुनकर अन्य स्वजन बाहर आ गए। स्वजन ने डायल 112 सहित पुलिस ने को सूचना दी।

पिता बसंती ने बताया कि तीन माह पहले सूरज और उसकी पत्नी पम्मी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपनी चार वर्षीय बेटी को लेकर मायके चली गई थी। बताया कि सूरज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका कानपुर में इलाज चल रहा था। उन्होंने पुलिस ने को दी तहरीर में भी आत्महत्या की बात कही है।