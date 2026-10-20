उन्नाव: अस्पताल में सरकारी छुट्टी से बढ़ी मुश्किल, सैकड़ों मरीज बिना इलाज लौटे

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सरकारी छुट्टी होने से सोमवार को दोपहर 12 बजे तक ही ओपीडी इससे अधिकांश डॉक्टर उठकर चले गए। ओपीडी समय की जानकारी न होने दो सौ से अधिक रोगियों को वापस लौटना पड़ा। एक फिजीशियन के यहां स्वास्थ्य कर्मी ने पर्चा भी जमा कर लिए जब उसे पता चला कि ओपीडी का समय समाप्त हो चुका है अब डाक्टर नहीं आएंगे तो उसने पर्चा वापस किया।

रविवार अवकाश के कारण ओपीडी बंद रहती है। इससे सोमवार को जिला अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। राजपत्रित अवकाश घोषित होने के कारण सोमवार को दोपहर 12 बजे तक ही ओपीडी चली। इससे देर से पहुंचे रोगियों को वापस लौटना पड़ा।