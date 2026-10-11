कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट
कानपुर और आसपास के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सोमवार को ओपीडी संचालित होगी। मरीज एलएलआर, उर्सुला समेत विभिन्न ...और पढ़ें
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कानपुर मंडल के 13 जिलों में आज ओपीडी संचालित
एलएलआर, उर्सुला सहित कई अस्पतालों में विशेषज्ञ उपलब्ध
सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिलेगा डॉक्टरों का परामर्श
जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में सोमवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
आज की ओपीडी: डॉक्टरों की सूची
कानपुर नगर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सर्जरी
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग
|डा. परवेज खान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नेफ्रोलाजी
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी
|डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
|न्यूरो सर्जरी
|डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी
|डा. रिचा गिरि
|यूरोलाजी
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|फिजिशियन
|डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. अजय कुमार
|आर्थोपेडिक
|डा. आशीष मिश्रा
|बाल रोग
|डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|कार्डियक सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. लक्ष्मी
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|बाल रोग
|डा. संतोष श्रीवास्तव
|सर्जरी
|डा. बसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
उन्नाव
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजिशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी
|डा. संजय वर्मा
|पेस्ट रोग फिजिशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज कुमार
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|मानसिक रोग
|डा. विकास दीक्षित
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सुनीता
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
बांदा
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|जनरल सर्जन
|डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक, कान और गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
चित्रकूट
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान और गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग
|डा. रफीक अंसारी
|दंत रोग
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग
|डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
फतेहपुर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान और गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान और गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग
|डा. सोनम सचान
फर्रुखाबाद
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फिजिशियन
|डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री
|बाल रोग
|डा. अनूप दीक्षित
|नेत्र रोग
|डा. मेघा सक्सेना
|हड्डी रोग
|डा. ऋषिकांत वर्मा
|हृदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. श्रेय खंडूजा, डा. मोनिका कटियार
इटावा
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जरी
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान और गला
|सर्जन डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
|विभाग/क्लीनिक
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. मनोज कुमार
|शुगर केयर क्लीनिक
|डा. मनोज कुमार
|नाक, कान और गला
|डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
|त्वचा रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डा. कल्पना, डा. शालिनी
|ब्रेस्ट क्लीनिक
|डा. रिझिन सूरज
|न्यूरोलाजी
|डा. रमाकांत यादव
|न्यूरोसर्जरी
|डा. सजग कुमार गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रवि रंजन
|हड्डी रोग
|डा. प्रदीप कुमार गुप्ता
|मनोरोग
|डा. अरुण कुमार मिश्रा
|नींद संबंधी समस्या
|डा. कौस्तव कुंडू
|बाल रोग
|डा. दिनेश कुमार
|नवजात शिशु रोग
|डा. निशांत शर्मा
|कैंसर ओपीडी
|डा. सिद्धार्थ कुमार
|श्वसन संबंधी मेडिसिन
|डा. आदेश कुमार
|एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी क्लीनिक
|डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता
|पीरियोडोंटोलाजी
|डा. राजेश कुमार ठाकुर
उरई, जालौन
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान और गला
|डा. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|डा. एके पांडेय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि रोग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. सुधांशु शर्मा
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. एंजिला यादव
|बाल रोग
|डा. संतोष कुमार
|मनोरोग
|डा. प्रवीन सचान
|दंत रोग
|डा. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग
|डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान और गला
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग
|डा. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. मोहन मातरिया
कन्नौज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|कक्ष संख्या
|डॉक्टर
|विभाग
|2
|डा. सूरज कुमार
|हड्डी रोग
|3
|डा. चितरंजन
|फिजिशियन
|4
|डा. निकेतन सक्सेना
|उल्लेख नहीं
|12
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|ईएनटी
|13
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|बाल रोग
|19
|डा. अरविंद
|दंत रोग
|20
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|नेत्र रोग
|26
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|सर्जन
|27
|डा. स्वाति कटियार
|मनोरोग
|28
|डा. भूपेश कुमार पपने
|फिजिशियन
|कक्ष संख्या
|डॉक्टरों के नाम
|विभाग
|2
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|फिजिशियन
|3
|डा. आंचल, डा. निधि
|विभाग उल्लेख नहीं
महोबा
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मनोरोग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
हमीरपुर
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|07
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|08
|हड्डी रोग
|डा. विपिन राजपूत
|101
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|102
|फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|114
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|115
|नाक, कान और गला
|डा. विकास यादव
|116
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|120
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|122
|मनोरोग
|डा. नीता वर्मा
|126
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
कानपुर देहात
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान और गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
औरैया
|विभाग
|डॉक्टर / उपलब्धता
|बाल रोग
|डा. पंकज कुमार
|नेत्र रोग
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|नाक, कान और गला
|नहीं
|चेस्ट फिजिशियन
|नहीं
|मनोरोग
|नहीं
|हड्डी रोग
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं