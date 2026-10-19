पडरौना: बदलते मौसम की मार, मरीजों से भरी सेवरही सीएचसी की ओपीडी

जागरण संवाददाता, पडरौना (सेवरही)। दिन में तेज धूप और शाम को ठंड का अहसास लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। मौसम में बदलाव के चलते सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्के बुखार के मरीज बढ़े हैं। इसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक पड़ रहा है। राहत की बात केवल यह है कि गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही की ओपीडी में 350 से अधिक मरीज पहुंचे। इनमें करीब 60 प्रतिशत मरीज सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और बुखार से पीड़ित थे। अधिकांश ने लगातार छींक आने, सर्दी और थकान की शिकायत की। जोड़ों के दर्द से परेशान मरीज भी उपचार के लिए पहुंचे।

किसी भी मरीज को गंभीर स्थिति में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। जांच के बाद दवाएं देकर मरीजों को घर भेज दिया गया। सीएचसी अधीक्षक डा. अमित जायसवाल ने बताया कि मौसम में बदलाव से मौसमी सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण का असर बढ़ा है। शाम को ठंडी हवा लगने और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी।