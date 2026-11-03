उन्नाव में बायो फ्यूल प्लांट के पास खेत में बेहोश मिला मजदूर, अस्पताल में हुई मौत

संवाद सहयोगी, उन्नाव। बायो फ्यूल प्लांट में काम करने वाला 25 वर्षीय मजदूर मंगलवार सुबह प्लांट के पास खेत में बेहोशी की हालत में मिला। साथी उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

देवरिया जिले के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के बलुवन गांव निवासी परमानंद का 25 वर्षीय बेटा पंकज लगभग छह माह से पुरवा क्षेत्र के कोदइया खेड़ा गांव स्थित बायो फ्यूल प्लांट में काम कर रहा था। सोमवार रात खाना खाने के बाद वह सो गया था।