Unnao News: त्योहारों पर मिठास में मिलावट का खेल! स्टार्च, मैदा और सूजी मिलाकर बना रहे नकली खोवा, इस तरह करें पहचान

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में नकली पनीर और खोवा बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रभावी कार्रवाई न होने से लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार खोवे का वजन और गाढ़ापन बढ़ाने के लिए इसमें आलू का स्टार्च, मैदा, सिंघाड़े का आटा या सूजी मिला दी जाती है।

असली दूध के फैट (घी) को निकालकर उसकी जगह घटिया क्वालिटी का पाम आयल या वनस्पति घी मिला दिया जाता है ताकि वह चिकना दिखे। पनीर बनाने के लिए असली दूध की जगह यूरिया, डिटर्जेंट और पानी से बने नकली या सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है।

दूध को जल्दी फाड़ने और पनीर को ज्यादा सफेद व चमकदार बनाने के लिए डिटर्जेंट और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रसायनों का सहारा लिया जाता है। कम लागत में ज्यादा पनीर बनाने के लिए घटिया मिल्क पाउडर या स्टार्च मिक्स कर दुकानों पर लंबे मिलावटी पनीर और खोवा तैयार कर बिक्री की जा रही है, लेकिन नियमित नमूना न लिए जाने से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हों पा रही है।

शहर में ऐसी लगभग 50 से अधिक दुकानें संचालित हैं, जहां पनीर और खोवा की बिक्री होती है। इनमें कुछ स्थानों पर मिलावटी सामग्री तैयार किए जाने की भी शिकायतें हैं। नमूना लेने की प्रक्रिया प्रभावी न होने से मिलावट की पुष्टि प्रयोगशाला जांच में नहीं हों पाती।

नतीजा यह है कि न नमूना फेल होता है और न ही संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई हों पाती है। त्योहारों के दौरान दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर सक्रिय हों जाते हैं। कम लागत में तैयार किया गया नकली पनीर और खोवा बाजार में असली उत्पाद के नाम पर खपाया जाता है।