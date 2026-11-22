जागरण संवाददाता, उन्नाव। औरास क्षेत्र के मवई गांव में रविवार शाम लगभग चार बजे तालाब में नहाते समय गहराई में जाने से मामा के घर आए पांच वर्षीय बच्चे व उसके सात वर्षीय ममेरे भाई की डूबने से मौत हो गई। शव बाहर निकाले जाने पर चीख पुकार मच गई।



हरदोई के थाना बालामऊ के खजौना गांव निवासी अर्जुन का पांच वर्षीय बेटा आयुष औरास क्षेत्र के मवई गांव निवासी अपने नाना नन्हक्के कश्यप के घर आया था। रविवार शाम लगभग चार बजे आयुष अपने मामा राजेश के बेटे सात वर्षीय कार्तिक के साथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय मवई के सामने ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर खेल रहे थे।