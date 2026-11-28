जागरण संवाददाता, उन्नाव। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव के पीडीए घोषणा पत्र और संसद में पेश होने वाले परिसीमन विधेयक पर प्रतिक्रिया दी। मायावती ने पीडीए के घोषणा पत्र को छलावा बताया है इस संदर्भ में सांसद ने कहा कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के कथित आतंक को देखा ही नहीं, बल्कि झेला भी है। उन्होंने कहा कि मायावती अपने अनुभव मीडिया के सामने साझा कर चुकी हैं, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।



सांसद ने यह भी कहा, “हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।” परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और महिलाओं के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित हैं और जब वे कोई काम ठान लेते हैं, तो उसे पूरा करते हैं।

सांसद ने मतदाताओं की संख्या में अंतर का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में आठ लाख मतदाता हैं, जबकि, उन्नाव में यह संख्या करीब 30 लाख तक पहुंच रही है। उनके मुताबिक, सांसदों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि और मतदाताओं की संख्या के बीच असमानता है। उन्होंने कहा कि इसी विषमता को दूर करने के लिए परिसीमन विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा सनातन के बिना कुछ नहीं है। सनातन तो साश्वत है। सनातन का विरोध करने वाले अखिलेश जी भी श्री राम जी की शरण में पहुंच गए।

इधर, परिसीमन बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन कांग्रेसियों ने शनिवार को गांधी चौक मिश्रा कालोनी में केंद्र सरकार के परिसीमन बिल के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता मयंक बाजपेई ने कहा कि परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल जोड़कर सरकार ने महिला शक्ति से धोखा किया है। उन्होंने बिल वापस लेकर 2023 में पारित महिला आरक्षण को वर्तमान स्थिति में लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में संजय सिंह, महेश मिश्रा, निर्मल बाजपेई, विश्वनाथ दास आदि मौजूद रहे।