जागरण संवाददाता, उन्नाव। भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के रूझिहई गांव स्थित सेठ रामनाथ इंटर कालेज में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पीडीए स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया। सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव नितिन सिंह पटेल ने इसका आयोजन किया।

मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले गरीब और अनपढ़ लोग शराब, गांजा और भांग का सेवन कर उपद्रव करते हैं, दुकानों में लूटपाट करते हैं और स्कूली बच्चों की वैन तथा पुलिस पर हमला करते हैं। उन्होंने इसे ढोंग बताया। दुर्गा पूजा पंडालों में रखी मूर्तियों और कांवड़ यात्रा को लेकर अपने पूर्व के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया था।



एसपी सिंह पटेल ने भाजपा पर धर्म का इस्तेमाल धंधे के लिए करने और किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य तथा महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा मौतों और घटनाओं को भी आयोजन में बदलकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है।

विशिष्ट अतिथि श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर लोगों के वोट काट रहे हैं। आयोजक नितिन पटेल ने अतिथियों का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया और 2027 में भगवंतनगर में सपा की जीत का दावा किया। सभा की अध्यक्षता पूर्व विधायक बाबू कृपा शंकर सिंह ने की। संचालन डाक्टर मान सिंह और हेमंत पाल ने किया।