उन्नाव में प्रेमी जोड़े का खौफनाक कदम: पहले दोस्त को फोन कर सुनाई दिल की पीड़ा, फिर प्रेमिका के साथ खा लिया जहरीला पदार्थ

जागरण संवाददाता, उन्नाव। परिवार के लोगों को प्रेम प्रसंग में बाधा बनता देख प्रेमी ने प्रेमिका के साथ जान देने का फैसला लिया। गांव से 15 किमी दूर आम के बाग में पहुंचने के बाद युवक ने दोस्त को फोन मिलाकर अपनी पीड़ा बताई और प्रेमिका के साथ कीटनाशक खा लेने की बात कह अपनी लोकेशन भी उसे भेजी।

दोस्त की मिली जानकारी के आधार पर पहुंचे प्रेमी के स्वजन दोनों को बाग में अचेत पड़ा देख सन्न रह गए। दोनों को मियागंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आसीवन क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 वर्षीय मुस्लिम युवक दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। लगभग दो वर्षों से उसका अजगैन क्षेत्र की 20 वर्षीय सजातीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक के पिता ने बताया कि तीन दिन पूर्व ही बेटा दिल्ली से घर आया था। उसी शाम वह घर से चला और देर रात तक वापस नहीं लौटा।