संवाद सूत्र, नवाबगंज। सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर पहुंचना वर पक्ष को महंगा पड़ गया। भांवर के समय ज्वेलरी देख कन्या पक्ष के भड़कने पर जमकर विवाद हुआ। इस पर वर पक्ष बिना दुल्हन के बरात लेकर लौट गया। कन्या पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अजगैन क्षेत्र के गांव एतबारपुर निवासी एक किसान की बेटी की शादी कस्बा स्थित एक गेस्टहाउस से होनी थी।

बुधवार को बरात दही क्षेत्र के जमुनवा से रात करीब आठ बजे गेस्ट हाउस पहुंची। स्वागत सत्कार के बाद जयमाल संपन्न हुआ। गुरुवार सुबह जब भांवर की तैयारी शुरू हुई तो कन्या पक्ष के कहने पर वर पक्ष की ओर से ज्वेलरी को सामने रखा गया। ज्वैलरी आर्टिफिशियल होने पर कन्या पक्ष भड़क गया और विवाद शुरू हो गया।

कन्या पक्ष ने 112 नंबर पर इसकी जानकारी दी। पुलिस जब तक पहुंचती, दूल्हा रिश्तेदारों के साथ गेस्ट हाउस से निकल गया। कन्या पक्ष ने कई बार फोन मिलाया पर वर पक्ष की ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। बगैर दुल्हन के बरात लौटने से कन्या पक्ष नुकसान से बेहद आहत हुआ।