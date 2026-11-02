सुलतानपुर: पूर्व सांसद लल्लू सिंह के बेटे विकास सिंह की कार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त, बाल-बाल बचे

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह के बेटे विकास सिंह सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। उनकी फॉर्च्यूनर कार की एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में विकास सिंह समेत कार में सवार लोगों को हल्की चोटें आईं। सूचना पर पहुंची राहत टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। मरहम-पट्टी के बाद सभी को भेज दिया गया।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सुरक्षा गार्ड एएसओ कमल कुमार के अनुसार सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 147.8 बिरसिंहपुर के पास यह हादसा हुआ। फॉर्च्यूनर कार संख्या यूपी 92 बीवाई 3611 अयोध्या से पटना की ओर जा रही थी। इसी दौरान आगे चल रहे यूपीडा के गस्ती वाहन संख्या यूपी 32 एनएच 7999 के अचानक अनियंत्रित होकर मुड़ने से फॉर्च्यूनर की उससे टक्कर हो गई। हादसे में विकास सिंह के हाथ में हल्की चोट आई। उनके साथ मौजूद वैभव सिंह और कार चालक अमरजीत यादव को भी चोटें आईं।