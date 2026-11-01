सुलतानपुर: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से पांच साल के बच्चे की मौत

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कादीपुर के फुटेहरी बनेकागांव में रविवार शाम शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में पांच वर्षीय मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने मौके पर छानबीन की है। फायरिंग का आरोपित मौके से फरार है।

जानकारी के अनुसार, फुटेहरी बनकेगांव निवासी अनुराग पटेल की रविवार शाम गांव से बारात कादीपुर के सूरापुर स्थित मैरिज लान जानी थी। घर में तैयारियां चल रही थी। इसी बीच अनुराग के जीजा अजय ने अपनी 12 बोर की बंदूक से फायरिंग कर दी।

गोली पास में ही खड़े अनुराग के चचेरे भाई गिरिवर के पांच वर्षीय बेटे अर्श के पेट में जा लगी।