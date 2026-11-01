सुलतानपुर में एप डाउनलोड कराने के लिए भेजा लिंक, इंस्टॉल करते ही खाते से उड़े 4.98 लाख

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कोतवाली देहात के विनोबापुरी निवासी पीड़ित के खाते से साइबर जालसाजों ने 4.98 लाख रुपये निकाल लिए। जालसाजों ने उन्हें एसबीआई का योनो एप इंस्टाल कराने का झांसा देकर ठगी कर ली। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

शिकायत में पीड़ित दुर्गा प्रसाद वर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2026 को उनके मोबाइल फोन पर एसबीआइ योनो एप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक आया। लिंक क्लिक करने पर उनसे निजी जानकारियां मांगी जाने लगी। शक होने पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अगले दिन उनके मोबाइल पर 4.98 लाख रुपये खाते से कटने का मैसेज आया।