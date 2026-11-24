संवाद सूत्र, सुलतानपुर। धान की कटाई के बाद गेहूं की बोआई के लिए किसान अब आधुनिक कृषि यंत्र सुपर सीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक से जहां खेत में धान के अवशेषों को जलाने या हटाने की जरूरत कम पड़ती है, वहीं एक ही बार में खेत की तैयारी और गेहूं की बोआई का काम पूरा हो जाता है। इससे किसानों को जुताई, डीजल, मजदूरी और समय की बचत हो रही है। साथ ही खेत में मौजूद धान की पराली मिट्टी में मिलकर जैविक पदार्थ बढ़ाने में भी मदद करती है।

कृषि विशेषज्ञ डा. एके सिंह के अनुसार सुपर सीडर में रोटरी ब्लेड धान के बचे डंठलों और पुआल को काटकर मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद मशीन के फरो ओपनर निर्धारित गहराई पर गेहूं का बीज और खाद डालते हैं।

रोलर मिट्टी को बीज के ऊपर दबाकर उसे ढक देता है। इस तरह खेत की अलग-अलग जुताई, पाटा लगाने और छिटकवां बोवाई करने की जरूरत काफी हद तक समाप्त हो जाती है। एक एकड़ की बोआई में करीब एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है।